Санкт-Петербург, , 15:37 — REGNUM В Петербурге сэкономят на зарплатах чиновников. Такое решение принял губернатор Александр Беглов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Беглов поручил подчиненным в течение двух недель подготовить предложения по сокращению штата.

«Мы должны экономить деньги — это деньги наших горожан. Поэтому поручаю вице-губернаторам Евгению Елину и Эдуарду Батанову подготовить и в течение двух недель представить план по сокращению штатов органов государственной власти Санкт-Петербурга и подведомственных организаций», — сказал Беглов.

На его взгляд, это не только сэкономит деньги, но и сделает работу госаппарата в Северной столице более эффективной.