Санкт-Петербург, , 14:04 — REGNUM Власти Ленинградской области остались недовольными территориальной схемой объектов обращения с отходами Санкт-Петербурга, расположенных на территории Ленинградской области. Об этом 21 июля заявил заместитель председателя правительства Ленинградской области по безопасности Михаил Ильин.

По его словам, при разработке территориальной схемы Петербург не учел замечания области, касающиеся объемов производства городских ТКО.

«Мы готовились к взаимодействию с Санкт-Петербургом, распланировали логистику и инфраструктуру с учетом общей нагрузки обоих субъектов. Проделана большая работа. Для области петербургский мусор составляет две трети от всего объёма размещаемых ТКО», — заявил Ильин.

По оценкам региональных специалистов объем отходов, образуемых Петербургом, превышает 2 млн тонн в год, однако городские власти учли только 1 млн 370 тысяч.

«Мы не можем в одностороннем порядке — без учета мнения местных жителей — оставить без внимания и принять столь серьезные изменения, связанные с расширением МПБО-2. В непосредственной близости к полигону в Янино располагаются жилые дома, где проживают сотни тысяч людей. Мы уже направили официальный запрос в администрацию Санкт-Петербурга для разъяснения данного решения», — резюмировал чиновник.

Он также отметил, что у региональных властей остается много вопросов к городу, связанных с мусорной реформой.

«Опубликованная территориальная схема не дает понимания, в каком направлении планирует двигаться Санкт-Петербург. В частности, нам не понятны технологические решения и технические возможности по расширению МПБО-2. А мы, повторюсь, настаиваем на открытости и прозрачности отрасли по обращению с отходами», — резюмировал Ильин.

Отметим, схема была утверждена комитетом по благоустройству Санкт-Петербурга 17 июля.

Напомним, что 23 декабря прошлого года проект откорректированной Территориальной схемы был размещен для проведения общественных обсуждений. За этот период в Комитет поступило более 21 тыс. обращений от граждан, администраций районов Санкт-Петербурга, органов местного самоуправления, депутатов, общественных организации и индивидуальных предпринимателей. Все они были рассмотрены в установленный срок, а по итогам были учтены комитетом в части, не противоречащей законодательству РФ.

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