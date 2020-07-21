Москва, , 12:11 — REGNUM Законопроект, разрешающий проводить голосование в течение нескольких дней подряд, создаст более комфортные условия для осуществления избирательного права гражданами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 июля заявил член комитета Госдумы по регламенту и контролю Дмитрий Ламейкин («Единая Россия»).

«Мы проанализировали тот опыт, который у нас по итогам голосования по поправкам к Конституции был. Естественно, каждый работал в своём регионе, разговаривал с жителями, нашими избирателями, несколько обсуждений с экспертным сообществом прошло. Поэтому мы видим, что это позитивная мера, которая расширит возможности наших избирателей», — заявил Ламейкин.

При этом с учётом нынешних рисков по коронавирусу вопрос безопасности принимающих участие в голосовании получил особую актуальность, напомнил он.

«Увидели, как эффективно система была построена: не было столпотворений на участках в ходе голосования по поправкам к Конституции. Считаем, что данная форма создаёт дополнительные возможности наших граждан в принципе для комфортного голосования», — пояснил депутат.

«Я убеждён, что это будет позитивно влиять на явку, потому что это более доступная и комфортная форма», — добавил Ламейкин.

Госдума в третьем чтении обсудит законопроект, меняющий порядок проведения выборов.

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