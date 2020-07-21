Хартум, , 10:35 — REGNUM Бывший президент Судана Омар аль-Башир, свергнутый на фоне общенациональных акций протеста в прошлом году, во вторник, 21 июля, снова предстанет перед судом. Об этом передает Daily Nation.

76-летний Башир, который уже приговорен к тюремному сроку за коррупцию, может быть приговорен к смертной казни, если его признают виновным в совершении переворота 1989 года против демократически избранного правительства премьер-министра Садека аль-Махди.

Хартумский судебный процесс против Башира и 16 других обвиняемых был инициирован после того, как переходное правительство Судана начало серию реформ в интересах восстановления отношений с международным сообществом.

Правительство Судана также пообещало передать Башира Международному уголовному суду для рассмотрения дел о военных преступлениях и геноциде, связанных с конфликтом в Дарфуре, в результате которого погибли 300 000 человек и миллионы человек были перемещены в результате кампании «выжженная земля» против повстанцев 2003 года.

«Этот судебный процесс будет предупреждением для любого, кто попытается разрушить конституционную систему», — сказал Моаз Хадра, один из адвокатов, которые взялись за то, чтобы довести дело Башира до суда.

«Это обеспечит суданскую демократию. Таким образом, мы надеемся положить конец эре путчей в Судане», — добавил Хадра.

Башир будет сидеть на скамье подсудимых вместе с 10 военнослужащими и шестью гражданскими лицами, включая его бывших вице-президентов Али Османа Таху и Бакри Хасана Салеха, а также бывших министров и губернаторов. Все они обвиняются в подготовке государственного переворота 30 июня 1989 года, когда армия арестовала политических лидеров Судана, приостановив работу парламента и других государственных органов, закрыла аэропорт и объявила о путче по радио. Башир, который позже был возведен в ранг генерала, оставался у власти в течение 30 лет, прежде чем был свергнут 11 апреля 2019 года после нескольких месяцев беспрецедентных уличных демонстраций под руководством молодежи.