Вашингтон, , 01:12 — REGNUM Американские сенаторы инициировали подписание резолюции против приглашения России в G7 и фактическое восстановление формата G8. Об этом 20 июля сообщает пресс-служба автора данной инициативы сенатора от штата Иллинойс Дика Дурбина.

По словам сенатора, являющегося заместителем лидера демократического меньшинства в верхней палате американского законодательного органа, восстановление участия России в данном формате недопустимо до тех пор, пока она «не прекратит свои злонамеренные действия против Украины, США и наших союзников». Утверждается, что предложенную резолюцию уже поддержали 12 сенаторов.

Напомним, что принимаемые отдельно в каждой палате Конгресса США резолюции не имеют юридической силы и носят исключительно рекомендательный характер.

Ранее, в декабре 2019 года, резолюцию против участия России в саммитах G7 339 голосами «за», при 71 голосе «против», приняла нижняя палата Конгресса.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп 3 июня заявил, что в отсутствие российского президента Владимира Путина саммит G7 окажется не столь продуктивным, как хотелось бы. Объясняя инициативу сделать из саммита G7 фактически саммит G8, то есть пригласить Путина, президент США пояснил, что присутствия главы РФ требует здравый смысл.

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