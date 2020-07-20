Москва, , 19:59 — REGNUM Комитет Госдумы по бюджету и налогам подготовил проект постановления об «окрашивании» штрафа «Норникеля» для направления средств на ликвидацию разлива нефтепродуктов в реку в Норильске (Красноярский край), передает корреспондент ИА REGNUM 20 июля.

Проект постановления предлагает правительству РФ рассмотреть возможность использования средств, которые поступят в бюджет РФ в качестве возмещения от «Норильского никеля» за разлив топлива в Норильске, на ликвидацию его последствий.

Госдума 15 июля при обсуждении во втором чтении поправок в Бюджетный кодекс приняла нормы о зачислении в федеральный бюджет средств штрафов за причиненный вред водным объектам. В ходе дискуссии парламентарии от Красноярского края настаивает на том, что должна быть «роспись» обязательств, что суммы пойдут именно на устранение аварии в регионе, а не на другие цели.

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По подсчетам Росприроднадзора, ущерб от утечки нефтепродуктов на предприятии «Норникеля» окружающей среде составляет около 148 млрд рублей, кампания с такой цифрой не согласна.

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