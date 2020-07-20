Майданшахр, Афганистан, , 19:25 — REGNUM Восемь афганских военных погибли и девять ранены при взрыве в районе Сайед Абад (провинция Вардак, Афганистан), сообщили 20 июля в минобороны страны.

Афганистан

Инцидент произошёл в дневное время. Бомба была взорвана рядом с колонной машин, в которых находились военные. Взрывное устройство находилось в грузовике.

Какая группировка организовала этот теракт, пока не известно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее нападение на афганских военных было совершено в другой афганской провинции — Кундуз. Погибли свыше десяти человек.

Читайте ранее в этом сюжете: На севере Афганистана из-за нападений боевиков погибли 13 человек