Москва, , 19:32 — REGNUM Для предпринимателей, которые инвестируют в Крым, следует ввести льготные налоговые условия или иные экономические преференции. Об этом 20 июля заявил депутат Государственной думы РФ Леонид Калашников (КПРФ) в эфире передачи «60 минуть» на телеканале «Россия 1».

Южное побережье Крыма Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, на данный момент российский бизнес опасается инвестировать в Крым, поскольку боится санкций за эти действия. Эту ситуацию необходимо переломить, считает депутат.

«Наши туда почему не идут? Боятся санкций? И это так. Надо помочь им прийти туда, дать им льготу. Надо идти дальше и Крым останется благодатным регионам. Крым меняется на глазах», — сказал Калашников.