Тбилиси, , 17:17 — REGNUM В партии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» новых лиц среди представленных правящей партией «Грузинская мечта» кандидатов в мажоритарные депутаты не увидели и констатировали, что у правящей команда никаких ресурсов на это не осталось.

Грузинский флаг

Об этом телекомпании «Мтавари архи» заявил член ЕНД Нугзар Циклаури. По его словам, люди, которых представила «Грузинская мечта», ничего хорошего стране, кроме разрушения экономики и обнищания народа, не принесли.

«Новых лиц мы не увидели, а это значит, что у «Грузинской мечты» уже нет ни политических, ни интеллектуальных ресурсов, чтобы привлекать новых людей, новые лица, молодежь, которые создавали бы ощущение, что «Грузинская мечта» связана с каким-либо будущим. А тех, кого мы сегодня увидели, мы видели сотни раз, и именно из-за этих людей на протяжении 8 лет мы поплатились нашим здоровьем, нашими разрушенными мечтами, экономическим регрессом страны, обнищанием народа и бегством людей из страны», — пояснил Циклаури.

По его мнению, вывести страну из нынешнего состояния может только его партия — «Единое национальное движение». Что касается «Грузинской мечты», ей, по оценке Циклаури, уже вынесли вердикт как грузинское общество, так и мировое сообщество.

20 июля правящая партия «Грузинская мечта» представила кандидатов в мажоритарные депутаты во всех 30 мажоритарных округах. Тем самым она начала свою предвыборную кампанию к парламентским выборам 2020 года, которые должны состояться в конце октября.