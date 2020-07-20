Джакарта, , 13:41 — REGNUM Индонезия подтверждает приверженность сотрудничеству с Россией и Танзанией, особенно в борьбе с COVID-19, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

Приверженность властей Индонезии отражено в письмах правительства Индонезии двум почетным консулам дружественных стран, а именно Геде Дхарма Виджая в качестве почетного консула Российской Федерации на Бали, и Джоди Арья Прабава в качестве почетного консула Республики Танзания.

С назначением двух почетных консулов Индонезия с оптимизмом смотрит на то, что сотрудничество и хорошие отношения между странами смогут улучшиться в различных ключевых секторах.

Почетный консул России на Бали играет важную роль в достижении целей сотрудничества между Индонезией и Россией, особенно в области экономики и туризма в условиях пандемии.

Напомним, в настоящее время в Индонезии 103 почетных консула из 54 дружественных стран в нескольких крупных городах Индонезии, включая Медан, Джакарту, Бандунг, Джокьякарту, Сурабая, Денпасар и Макассар.