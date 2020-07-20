Конакри, , 10:09 — REGNUM Правозащитники отреагировали на тюремный срок, к которому был приговорен известный активист Умар Силла, занимавший пост координатора Объединения гражданских организаций Гвинеи. Об этом передает RFI Kiswahili со ссылкой на доклад международной правозащитной организации Amnesty International.

По информации журналистов, Силла был арестован после радиоэфира, в котором он рассказал о том, как возглавлял акции протеста по «защите Конституции», организованные «Национальным фронтом по защите Конституции» 17 апреля 2020 года.

«Он организовал демонстрации, однако на них он среди прочего выступал против убийств, пыток, незаконных арестов, притеснении активистов, поддерживающих демократический строй в городе Нзерекоре», — говорится в докладе.

Представитель Amnesty International в Западной Африке Кине-Фатим Диоп добавил, что во время эфира Силла обвинил в вышеперечисленных преступлениях членов правительства Гвинеи. Через неделю ему были предъявлены обвинения в «распространении ложной информации».

Правозащитники назвали арест Силлы «незаконным» и потребовали его немедленного освобождения наряду с другим активистом «Национального фронта по защите Конституции» (FNDC) Сику Яя Диалло, приговоренным к тюремному сроку за «разжигание ненависти, угрозы и нецензурную брань в публичных местах».

»Его арест означает для нас существование [в Гвинее] правительственной структуры, притесняющей всех активистов и вынуждающей замолчать всех критиков новой Конституции, в которой было изменено количество президентских сроков, что позволит президенту Альфа Конде вновь баллотироваться на предстоящих выборах, в третий раз подряд», — добавил Диоп.