Москва, , 10:01 — REGNUM Арестованный губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был в тесной связи с криминальными авторитетами Тимохой и Пуделем, заявил профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчиков в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

По его словам, ключевой вопрос в «деле Фургала» заключается в том, почему правоохранирельные органы молчали последние 15 лет с момента убийств, которые инкриминируются Фургалу.

«Во-первых, ключевой свидетель Мистрюков, он давний партнер Фургала, был арестован только в ноябре. При чем он сам в убийстве обвиняется. Он рассказал все схемы, назвал всех исполнителей, назвал обстоятельства заказа убийств, исполнения и прочих вещей», — заявил Матвейчиков.

По его словам, именно этих деталей не хватало следствию в расследовании дела дел об убийстве предпринимателей в Хабаровском крае и Амурской области. Он также отметил, что помимо Мистрюкова есть и еще ряд свидетелей. И все эти 15 лет, убежден эксперт ситуация замалчивалась в связи с наличием коррупционной составляющей.

«Там три убийства, я расскажу на примере одного. Роман Сандалов… он работал у Фургала, занимался сбором металлолома. Был заподозрен в том, что он ворует металлолом. Фургал поручил (это из уголовного дела) своему водителю и еще ряду друзей с карабином «Сайга» вывести и застрелить… После этого исполнитель — личный водитель Фургала исчез», — заявил Метвейчиков.

Спустя четыре года дело об убийстве, которое при очевидности обстоятельств, было переквалифицировано как «убийство по неосторожности», продолжил эксперт. И исполнитель провел всего полтора года в колонии-поселении и вышел по УДО. И дело заключается в том, чтобы выявить, кто переквалифицировал дело и почему заместитель прокурора, которые закрывал в те годы эти дела, имел возможность этим заниматься.

«Когда арестовали криминального авторитета Тимоху, когда арестовывали Пуделя — другого криминального авторитета (это две разные группировки — «Моисеевская» и «Общак»… Тимоха был официальном помощником депутата Государственной Думы Фургала, у него корочки были, и это показывали по телевизору по местному, никто же не помнит, это было восемь лет назад, а тут пожалуйста, вот связь с криминалом. Соответственно, Пудель, который наследник знаменитого вора в законе Джема, это лучший друг того же самого Фургала», — заявил эксперт.