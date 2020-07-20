Москва, 20 июля 2020, 10:01 — REGNUM Арестованный губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был в тесной связи с криминальными авторитетами Тимохой и Пуделем, заявил профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчиков в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
По его словам, ключевой вопрос в «деле Фургала» заключается в том, почему правоохранирельные органы молчали последние 15 лет с момента убийств, которые инкриминируются Фургалу.
По его словам, именно этих деталей не хватало следствию в расследовании дела дел об убийстве предпринимателей в Хабаровском крае и Амурской области. Он также отметил, что помимо Мистрюкова есть и еще ряд свидетелей. И все эти 15 лет, убежден эксперт ситуация замалчивалась в связи с наличием коррупционной составляющей.
Спустя четыре года дело об убийстве, которое при очевидности обстоятельств, было переквалифицировано как «убийство по неосторожности», продолжил эксперт. И исполнитель провел всего полтора года в колонии-поселении и вышел по УДО. И дело заключается в том, чтобы выявить, кто переквалифицировал дело и почему заместитель прокурора, которые закрывал в те годы эти дела, имел возможность этим заниматься.