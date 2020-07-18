Вашингтон, 18 июля 2020, 22:59 — REGNUM Тех денег, что выделяют союзники США по НАТО, недостаточно для сдерживания России, сообщили 18 июля в пресс-службе Пентагона.
Соответствующее заявление сделал американский министр оборона Марк Эспер. Нужно, чтобы прочие члены НАТО, отмечает глава Пентагона, тратили на оборону не меньше двух процентов своего ВВП.
Кроме Москвы, есть и другая проблема — Пекин, отметил министр обороны США. Китай, по его словам, — это «мировой возмутитель спокойствия».
Напомним, Вашингтон упрекает союзников по НАТО в том, что они строят свою оборону за счёт американцев, пользуясь вложенными ими деньгами, всё президентство Дональда Трампа.
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