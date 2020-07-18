Дамаск, , 03:06 — REGNUM В Сирии объявили о наступлении «дня тишины», который в соответствии с избирательным законом вводится за сутки до выборов в Народный совет (парламент) страны, намеченных на 19 июля. Об этом сообщает агентство SANA.

«С 07:00 прекращаются любая агитационная деятельность кандидатов в депутаты и их предвыборные выступления в средствах массовой информации», — приводит агентство слова председателя Высшего судебного комитета (избиркома) Сирии Самера Земрейка.

Отмечается, что в течение суток до начала голосования на выборах также «не разрешается распространять какие-либо печатные обращения от имени кандидатов их доверенными лицами».

Напомним, что голосование на парламентских выборах в Сирии будет проходить на 7313 избирательных участках, начнётся в 08:00 и закончится в 20:00 по местному времени. В нём смогут принять участие 18,7 млн граждан страны старше 18 лет.

Ранее избирком объявил, что для участия в выборах зарегистрировались 2,1 тысячи кандидатов в депутаты, представляющих все регионы Сирии.

Фаворитом на предстоящих выборах ожидаемо выступает блок «Национальное единство», победивший на выборах в 2016 году и включающий правящую Партию арабского социалистического возрождения (ПАСВ или «Баас») и Прогрессивный национальный фронта (ПНФ).

Как сообщало ИА REGNUM, временно исполняющим обязанности премьер-министра Сирии назначен Хусейн Арнус, сирийский министр водных ресурсов.

Отмечается, что несмотря на отставку премьер-министра Имада Хамиса, правительство будет продолжать работу — пока не пройдут выборы в парламент и не будет собран новый кабинет министров.

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