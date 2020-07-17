Москва, , 20:07 — REGNUM Комиссия Госдумы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах установила факт предоставления депутатом Госдумы Андреем Козенко («Единая Россия») неполных сведений о доходах за 2016, 2017 и 2018 годы.

С обращением провести проверку в Госдуму обратился генеральный прокурор РФ Игорь Краснов, проверка была проведена по поручению спикера Госдумы Вячеслава Володина, рассказал глава комиссии Отари Аршба («Единая Россия»).

Комиссия сочла недостаточно убедительными пояснения Козенко и усмотрела факты нарушения с его стороны в вопросах декларирования, отмечается на сайте нижней палаты парламента. В этой связи комиссия вынесла решение о предупреждении Козенко «о необходимости неукоснительного соблюдения требований Федерального закона «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации».

Согласно закону, при совершении впервые подобного нарушения депутату будет объявлено предупреждение, за повторное нарушение он может быть лишен руководящей должности — в комитете или во фракции.

Отметим, что депутат Госдумы Козенко представляет в нижней палате парламента Крым и работает в комитете по финрынку.