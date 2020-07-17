Симферополь, , 16:24 — REGNUM Изменения в более чем 40 законов Республики Крым планируется подготовить в связи с внесением поправок в Конституцию России. Для работы в рамках рабочей группы по совершенствованию законодательства Республики Крым в связи с принятием поправок к Конституции Российской Федерации создано десять специализированных подгрупп, сообщили в пресс-службе Госсовета Крыма по итогам организационного заседания рабочей группы.

«Рабочей группе предстоит проанализировать законодательную базу и уставы муниципальных образований Республики Крым и подготовить изменения в более чем 40 крымских законов», — сообщили в пресс-службе Госсовета.

Как сообщил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс, подгруппой по вопросу единства системы публичной власти будет руководить глава Госсовета Республики Крым Владимир Константинов, деятельностью подгруппы институты гражданского общества — начальник отдела по вопросам регионального законодательства и регистрации уставов муниципальных образований управления Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Крым Ольга Ли. Также созданы подгруппы по образованию и патриотическому воспитанию, социальной политики и межнациональных отношений, по сельскому хозяйству, экономической политике, экологии и природным ресурсам, по вопросам здравоохранения и здорового образа жизни, культуры.

Как сообщало ИА REGNUM, голосование по поправкам к Конституции состоялось с 25 июня по 1 июля, в голосовании приняли участие 82% крымских избирателей, более 90% из них поддержали поправки.