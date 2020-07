17 июля 2020 | Время чтения 18 мин

Арташес Гегамян, , 13:48 — REGNUM Когда пишутся эти строки, ситуация на границе Тавушской области Армении и Товузского района Азербайджана вновь обострилась. Напомним читателям, что начавшиеся 12 июля боевые столкновения на армяно-азербайджанской границе продолжались в последующие два дня, относительно спокойная обстановка была 15 июля т.г. Однако в ночь с 15-го на утро 16 июля азербайджанские подразделения в 05:20 начали обстреливать приграничные села Айгепар и Мовсес, а далее начали обстреливать села Норашен, Кармирахбюр, Чинари и г. Берд на территории Армении из минометов и гаубиц Д-30. Ситуация вновь резко обострилась. Я не стану в подробностях описывать детали тщательно продуманной азербайджано-турецкими военными стратегами провокации на армяно-азербайджанской границе, преследующей конкретную цель — развязать войну с Арменией с дальнейшей военной агрессией против Республики Арцах. Повторю лишь оценку положения на армяно-азербайджанской границе, данную Президентом Армении Арменом Саркисяном: «Действия Азербайджана — откровенная попытка военной агрессии». На мой взгляд, в настоящее время куда важнее разобраться в побудительных мотивах и подлинных причинах военной агрессии Азербайджана против Республики Армения.

Напомню читателям, что 13 мая 2020 года патриотическое российское ИА REGNUM опубликовало мои статьи под заглавием «Война на пороге Армении и Арцаха», 23 мая т.г. статью «Азербайджан с одобрения США и ЕС развяжет войну против Арцаха», а 3 июля т.г. была опубликована статья под заглавием «Без покаяния — нет прощения, и без прощения — нет спасения!». Приведу лишь строки из аннотации к первой и третьей статьям: «Азербайджано-турецкая военщина, воспользовавшись занятостью ведущих держав борьбой с пандемией коронавируса, развяжет очередную бойню на линии противостояния вооруженных сил Азербайджана и Республики Арцах. Зная коварство современных неоосманов, следует ожидать серию провокаций на армяно-азербайджанской границе в районе Нахиджевана». А вот строки из аннотации последней статьи: «Региону Южного Кавказа грозит опасность возобновения крупномасштабной кровопролитной войны. Коррупционный режим Ильхама Алиева, чтобы отвлечь внимание общественности своей страны от насущных проблем, усугубленных эпидемией коронавируса и падением цен на нефть, а также тотальной коррупцией в стране и баснословным обогащением своего клана, будет вынужден спровоцировать войну. Никол Воваевич же будет вынужден в этом подсобить своему «учителю по коррупции». Читатель вполне резонно может упрекнуть меня в том, что военная агрессия Азербайджана была предпринята не на армяно-азербайджанской границе в районе Нахиджевана, а на Товузско-Тавушском участке государственной границы Азербайджана и Армении. И он будет, безусловно, прав, но остается фактом, что военная агрессия со стороны Азербайджана была тщательно спланирована турецкими военными стратегами и их азербайджанскими сподручными вояками. Что же касается воздержания Азербайджана от развязывания военной агрессии в районе Нахиджевана, об этом чуть позже.

Постараемся непредвзято разобраться в алгоритме агрессивных военных действий турецко-азербайджанских ястребов. Так, 14 июля т.г. глава Министерства национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил о полной поддержке армии Азербайджана в приграничном конфликте с Арменией. Турция и ее армия готовы до конца поддерживать Азербайджан в борьбе с агрессией Армении, оккупировавшей часть азербайджанских земель, в том числе Нагорный Карабах: «Мы будем рядом с ВС Азербайджана, поддерживать наших братьев в соответствии с принципом «одна нация, два государства». Заметим, уважаемый читатель, что это заявление министра обороны Турции было сделано буквально спустя пару часов после воинственных призывов, озвученных президентом этой страны Реджепом Тайипом Эрдоганом, который, как сообщается в статье, под заглавием «Турция не замедлит с поддержкой Азербайджана», опубликованной 14 июля т.г. на сайте турецкого информационного агентства «Анадолу», заявил: «Турция решительно осуждает атаки со стороны Армении против дружественного и братского Азербайджана. Это нападение является событием, которое выходит за рамки Армении. Цель состоит в том, чтобы воспрепятствовать урегулированию в Нагорном Карабахе, а также создать новые очаги конфликта в регионе». Пока не станем комментировать слова Эрдогана о том, что «это нападение является событием, которое выходит за рамки Армении», а приведем весьма настораживающие высказывания отдельных небезызвестных политологов. Так, 15 июля т.г. российский политолог Максим Шевченко выступил с весьма сомнительным, если не сказать провокационным заявлением, вышедшим в эфир на порталe You Tube под заглавием «Началось! Армяно-азербайджанский сюрприз для остального мира. Газопровод Баку-Джейхан под ударом», в котором, в частности, он говорил о том, что Товузский район «важнейший стратегический участок не только для Азербайджана, но и возможно для Евразии и мировой экономики в целом. Именно в этом узком коридоре шириной 35−40 км проходят три важнейших энергопровода для Азербайджана и для Европы. Это, в первую очередь, газопровод «Баку-Тбилиси-Джейхан», газопровод «Баку-Тбилиси-Эрзерум», это нефтепровод Баку-Супса, который упирается в черноморские порты Грузии. Кроме этого там же, в этом узком коридоре находится железная дорога Баку-Тбилиси-Карс и автодорога Баку-Тбилиси», — далее муаллим Максим сокрушается, что (в ходе боевых столкновений) — армяне заняли господствующую высоту в Товузском районе, с которой можно обстреливать с помощью миномётов или гаубиц, или систем залпового огня вот эти жизненно важные коммуникации, которые обеспечивают всю экономику Азербайджана, все деньги, которые попадают в Азербайджан идут за счет вот этого узкого коридора. И теперь этот коридор полностью простреливается армянской армией. Значит у горла Азербайджана армяне держат уже скальпель и в одно мгновение могут перерезать это и Азербайджан окажется в тяжелейшей ситуации». Складывается впечатление, что перед муаллимом Максимом турецко-азербайджанской военщиной была поставлена задача, тиражируя эту откровенную чушь относительно, якобы, далеко идущих намерений ВС Армении, как-то сгладить откровенно провокационные заявления турецкого султана Реджепа и его министра обороны, озвученные днем ранее. А провокационность заявлений неоосманских ястребов была особенно неопровержимой на фоне сдержанных заявлений министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Викторовича Лаврова после телефонных переговоров с коллегами из Армении и Азербайджана состоявшихся 13 июля т.г. Далее было заявление МИД РФ, в котором говорилось о том, что, обсудив обострение ситуации на их общей границе, «МИД РФ призвал стороны к немедленному прекращению огня, проявлению сдержанности с учетом принятых обязательств, а также предложений представителей России, США и Франции в качестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ и личного представителя Действующего председателя ОБСЕ». В заявлении МИД России было также «подчеркнуто, что Россия продолжит выполнять свою посредническую миссию в контактах с Баку и Ереваном как в своем национальном качестве, так и в рамках сопредседательства в Минской группе ОБСЕ. С российской стороны также отмечена важность того, чтобы все члены Минской группы (Белоруссия, Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция — А. Г.) проявляли ответственный подход в оценках складывающейся ситуации и избегали заявлений и действий, которые могут спровоцировать дополнительный рост напряженности». А ведь это заявление МИД РФ было сделано за сутки до проявления Турцией безответственного подхода в оценке складывающейся ситуации, более того, провоцирующей рост напряженности. Для полноты намерений турецко-азербайджанской военщины приведем и другие выдержки из выступления М. Шевченко, во всю старающегося обосновать неизбежность войны между Азербайджаном и Арменией: «Когда Азербайджан окажется в тяжелейшей ситуации, в которой практически выхода не будет, кроме как война. Буквально атакой в Товузском районе армянские войска обрекают Азербайджан на большую войну». Но на этом подстрекательства муаллима Максима не завершились. Он сокрушается, что Азербайджан будет полностью зависеть от воли внешних сил: «допустим от воли там России, которая стоит за спиной Армении, с помощью ОДКБ, инструментов Договора о коллективной безопасности, контролирующей действия армянской Армии». Ангажированность Шевченко особенно по привлечению ОДКБ к конфликту не имеет границ, так как за два дня до его выступления, 13 июля т.г. пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов заявил «Проведение заседания Постоянного совета ОДКБ отложено в связи с необходимостью проведения дополнительных консультаций с государствами-членами для определения формата, в котором будет обсуждаться ситуация на армяно-азербайджанской границе». 15 июля т.г. после столь сдержанного заявления пресс-секретарь ОДКБ вышеуказанное заявление Шевченко иначе, чем преднамеренной провокацией не определишь. Но главный замысел закулисных кукловодов сего политолога и иже с ним выпячивается далее: «Газ этот получает Турция. Турция продает этот газ в Италию, поставляется в Европу. Прекращение этих поставок, допустим, опять актуализирует тему «Северного потока — 2» для Северной Европы», завершение строительства которого ой как претит интересам США. Дальнейшая подстрекательская галиматья М. Шевченко носит откровенно антироссийский характер, за которым торчат уши не только турецко-азербайджанской военщины, а глядишь и его заокеанских русофобских, мягко выражаясь, единомышленников. Чтобы не быть голословным, приведем другую выдержку из его выступления: «Безусловно Россия, которая контролирует действия армянской армии, армянских военных, если это не так, тогда вообще непонятно зачем нужен этот Договор о коллективной безопсности». Обратим внимание читателей, что за день до своего выступления на You Tube М. Шевченко дал пространное интервью интернет-изданию Minval. az, опубликованное 14 июля т.г. под заглавием: «Максим Шевченко — Minval. az: «Россия стоит за Арменией. А сигнал посылается в большей степени Турции». Так, на вопрос корреспондента Minval. az: «Как вы считаете, есть ли заинтересованность в последних событиях у России», — последовало откровение М. Шевченко: «Я думаю, последние события — это шантаж. Кто стоит за Арменией? Я думаю, что Россия, по крайней мере, стоит рядом с Арменией. Посылается сигнал не только Азербайджану, а в большей степени Турции. Анкара не может не отреагировать на то, что происходит с Азербайджном. Если у Азербайджана будут какие-то проблемы, то турки обязаны будут вмешаться, и это официально говорилось … Армения играет очень серьезную роль «заводилы» большого поджога всей этой геополитической конструкции, но, естественно, не по своей воле. Ее попросили это сделать, а они не могут отказать, тем более, если это попросила Москва». Да простит меня уважаемый читатель за столь подробное цитирование этого политолога, «тревоги» которого уж очень схожи с прозвучавшими на днях «предостережениями» печально известного русофоба, главного редактора интернет-издания 1in. am, щедро финансируемого из-за океана, небезызвестного «независимого» депутата Национального Собрания Армении Армана Бабаджаняна. Так вот, в статье под заглавием «Новая головная боль народного премьера», за авторством известного публициста Артема Хачатряна, опубликованной 15 июля т.г. в патриотическом интернет-издании SHAME. AM, читаем: «Работающий народным премьер-министром Никол Пашинян направил новое послание своему руководству (имеется в виду посольство США в Республике Армения — А. Г.) и миру посредством своего главного глашатая и идеолога — педераста армана бабаджаняна (нынче такое определение в РА вовсе не оскорбление, а путь в «высшее» николвоваевское общество — А. Г.). Вот что пишет этот независимый педераст: «Армения должна гарантировать безопасность иностранных нефте-газопроводов на территории Азербайджана, в случае продвижения должна взять эти инфраструктуры под охрану. Иностранные державы и корпорации должны получить четкие гарантии от армянской стороны, что наши действия никоим образом не направлены против их инфраструктур. Это хрупкая, чрезвычайно хрупкая задача. Очевидно, что Азербайджан может прибегнуть к любой подлости, в том числе, может преднамеренно создать условия, при которых у армянских вооруженных сил не останется альтернативы взятию под прицел иностранных инфраструктур». Что общего в оценках отъявленного русофоба Армана Бабаджаняна и российского политолога Максима Шевченко? Оба эти условные патриоты Армении и России, а на деле ангажированные пропагандисты (один усердствует по заказу из-за океана, другой, ангажирован турецким и апшеронским султанами) представляют военную агрессию Азербайджана против Армении таким образом, что у неосведомленных читателей может сложиться изначально ложное мнение, а именно: дескать вооруженные силы Армении решают не задачу подавления огневых точек Азербайджана (которые с присущей неоосманам коварностью опоясывают приграничные села Азербайджана и оттуда ведут огонь на приграничные села Армении — Айгепар, Мовсес, Чинари, Неркин Кармирахбюр, город Берд), а палят по мирным жителям с дальнейшим прицелом взорвать нефтегазовые коммуникации. Благо, что расположение вооруженых сил Азербайджана, оснащенных гаубицами, реактивными системами залпового огня «Град», минометами и танками, четко зафиксировано на спутниковых снимках. Случайно ли озвучивание подобных совершенно идентичных оценок — страшилок и призывов российского и армянского детелей? Отнюдь нет. Их действия носят откровенно антироссийскую и антиармянскую направленность. В случае с армянским персонажем все понятно. Автору этих строк неоднократно приходилось раскрывать антинациональную, русофобскую сущность Армана Бабаджаняна, этого соросовского стипендиата, ревностного хранителя прав ЛГБТ-сообщества Армении. Внешнеполитическая ориентация и ангажированность его российского собрата отнюдь не со стороны доброжелателей России как нельзя исчерпывающе содержится в упомянутых интервью М. Шевченко на You Tube и интернет-изданию Minval.az.

Уважаемый читатель, вне всякого сомнения и то, что откровенная попытка военной агрессии Азербайджана против Республики Армения — это всего лишь одно звено тщательно продуманной программы по созданию зоны нестабильности на южных рубежах России, обеспечению благоприятных условий для реализации воинственным турецким султаном Реджепом своих неоосманских амбиций по строительству Великого Турана с метрополией в виде новой Османской империи. Роль Азербайджаана в этом неоосманском сценарии предельно ясна: любыми средствами дестабилизировать ситуацию в регионе Южного Кавказа вплоть до иницирования военной агрессии против двух армянских государств — Республики Армения и Республики Арцах. Далее, проведение целенаправленной информационной войны, ставящей перед собой цель — дискредитировать российско-армянский стратегический союз, ОДКБ, создать информационный фон, сопровождаемый антироссийской истерией, результатом чего должен стать вывод 102-й российской военной базы из Гюмри, четырех погранотрядов Управления пограничных войск ФСБ России в Армении и российской военно-воздушной базы «Эребуни» из Еревана. А к этому времени по взаимному согласованию последующих действий Турции и США будет сделано все, чтобы США взяли бы Армению «под свою защиту». В настоящее время США, лишь на первый взгляд, заняты своими внутренними проблемами между тем долгосрочные стратегические цели в нашем регионе неизменны. Чтобы не быть голословным, сошлюсь на конкретное проявление «отеческой заботы» США о судьбе РА. Так, 10 июля т.г. интернет-портал RT опубликовал статью Юлии Гуреевой под заглавием «Госдеп наймет советника для помощи Армении в борьбе с коррупцией», где говорится о том, что: «Госдепартамент США намерен нанять специалиста, который поможет правительству Армении бороться с коррупцией. Ему предстоит сотрудничать с Министерством юстиции республики и способствовать продвижению реформ. RT ознакомился с контрактом Госдепартамента США, в котором, в частности, записано: «Советник будет оказывать поддержку правительству Армении в создании новых антикоррупционных органов и повышении их эффективности (в том числе находящегося в процессе образования антикоррупционного комитета Армении). Эти учреждения будут расследовать случаи коррупции и привлекать коррупционеров к ответственности … Проводить подготовку, обучение, а также предоставлять другую техническую поддержку Министерству юстиции, антикоррупционному комитету Армении (когда он будет создан) и другим соответствующим институтам уголовного правосудия по широкому спектру вопросов, при этом уделяя первостепенное внимание борьбе с коррупцией на высоком уровне», — сообщают в Госдепартаменте США. Заметим, что советник займется организацией учебных поездок в США, тренингов для следователей и управлением финансируемыми Вашингтоном проектами. На эти цели США готовы потратить до $10 млн. Ну и наконец, как подчеркивают в ведомстве, претендовать на эту должность могут только американские граждане. Напомним читателям, что 4 февраля 2020 г. на том же интернет-портале RT была опубликована другая статья Юлии Гуреевой под заглавием «Госдеп намерен нанять советника по борьбе с коррупцией на Украине». Объявленные задачи, чем будет заниматься американский советник, те же, что и в случае Армении. Разве что финансирование этого проекта составит $22 млн. То есть Республика Армения после государственного переворота апреля-мая 2018 года неуклонно реализует план заокеанских стратегов по разрушению основ армянской государственности и переводу страны под внешнее управление, а именно — США. В этом предательстве национальных интересов Армении США опираются на своего ставленника Никола Пашиняна, его команды из числа соросовских прихлебателей, активистов ЛГБТ-сообщества (Арман Бабаджанян и КО), а также членов тоталитарной религиозной секты «Слово жизни». Инициированная турецким султаном Реджепом и реализованная апшеронским султаном Ильхамом провокация на азербайджано-армянской границе, переросшая в военную агрессию с их стороны, в конечном итоге, повторюсь, нацелена против России, а Армении предоставлена роль этакого жертвенного агнца в неоосманских притязаниях турецкого султана. Примечательно, что заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко 16 июля т.г. в интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману вновь повторил призыв к членам Минской группы ОБСЕ, ранее озвученный в заявлении МИД РФ, как-то: «Сейчас первостепенная задача всего международного сообщества — побыстрее остановить то, что происходило в последние два дня (на границе Азербайджана и Армении — ред.)». «В этой связи очень важна взвешенная позиция тех государств, которые являются и участниками Минской группы, а Минская группа по урегулированию нагорнокарабахского конфликта объединяет гораздо большее число государств, чем только три сопредседателя. Эти страны, которые окружают, которые граничат с этим регионом (речь, бесспорно о Турции — А. Г.), должны проявлять максимум взвешенности, в том числе в публичной риторике». Эти слова Замглавы МИД России Андрея Руденко — повторное предупреждение Турции о недопустимости ее деструктивных действий, еще более нагнетающих напряженность в зоне армяно-азербайджанского военного столкновения, одновременно косвенно подтверждающее мой вывод о подлинном подстрекателе военной агрессии Азербайджана против Армении.

Что же, турецко-американские стратеги неплохо поработали, однако, они не учли главное, а именно: если вдохновленная Турцией и развязанная Азербайджаном война — это война за освобождение «оккупированных территорий», то для Армении и Арцаха — это война за сохранение Отечества. Именно поэтому воины и офицеры Вооруженных сил Армении показывают подлинные примеры самоотверженности и героизма, потому что прекрасно понимают, что дело защитников нашего Отечества правое, победа будет за ними.

P.S. Читатель так и не получил ответ на вопрос, а почему в своих предыдущих статьях в патриотическом ИА REGNUM я прогнозировал развязывание Азербайджаном военной агрессии на армяно-азербайджанской границе в регионе Нахиджевана. Признаюсь, что оголтелая гонка вооружений вооруженных сил Азербайджана, дислоцированных в регионе Нахиджевана, наличие там отборных подразделений третьей сухопутной пехотной армии Турции, беспрецедентные по своим масштабам военные учения азербайджано-турецкой военщины на этом участке армяно-азербайджанской границы склоняли меня к мысли о том, что военная агрессия начнется именно с Нахиджевана. Каюсь, я ошибался, потому что не учёл одну судьбоносную для незыблемости этого участка государственной границы Армении деталь, как-то: здесь армянскую государственную границу охраняют погранотряды Пограничного управления ФСБ России в Армении и на всех пограничных заставах реет российский триколор, который и остужает воинственный пыл неоосманских ястребов. Признавая свой ошибочный прогноз, скажу откровенно, я испытываю чувство гордости за российско-армянский стратегический союз, который непоколебим сколько бы не тужились захватившие власть в итоге государственного переворота апреля-мая 2018 года антинациональные силы, которые под диктовку своих заокеанских поводырей разрушают независимую республику Армения. Однако, час расплаты антинациональных властей Армении близок, и я уверен, что этот мой прогноз безошибочен.