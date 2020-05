23 мая 2020 | Время чтения 22 мин

Арташес Гегамян, , 17:19 — REGNUM Уважаемый читатель, статью хочу начать со слов благодарности авангарду информационной войны против двух армянских государств — Республики Армения и Республики Арцах, рупору разного рода русофобских особей (особей, ибо зачастую трудно определить пол хулителей армяно-российского стратегического союза) коллективу интернет издания 1in.am. При этом понимаю, что читатели, знакомые с моей неизменной позицией о безальтернативности армяно-российского стратегического союза, увидев эти строки, подумают, что их автор, видимо, не смог избежать заражения коронавирусом, что подействовало на здравость его мышления. Однако к вящему разочарованию разнокалиберных русофобов, спешу сообщить, что публикации и телерепортажи в режиме non-stop в 1in. am помогают мне сэкономить уйму времени. И вот почему. Внимательно изучая, да, да, уважаемый читатель, изучая вопросы, задаваемые гостям, сменяющих друг друга информационных программ в 1in. am, наблюдая за реакцией интервьюеров на ответы приглашенных, у меня складывается целостная картина относительно того какие целевые задачи их заказчики пытаются реализовать в нашем регионе. Имеется в виду известный заокеанский центр силы мировой политики. Поясню на конкретных примерах. Так, 20 и 21 мая т.г. во всех информационно-аналитических программах ведущее место в интернет-телевидении 1in. am занимали вопросы, обсужденные в ходе заседания Высшего Евразийского Экономического совета (ВЕАЭС), состоявшегося в формате видеоконференции 19 мая 2020 года. А точнее, вопросы снижения цен на поставляемый Россией в страны ЕАЭС природный газ. Напомним читателям, что, открывая заседание (видеоконференцию) Президент Белоруссии Александр Лукашенко поднял вопрос о тарифообразовании на транспорт газа по территории стран ЕАЭС, в частности, заявив:

«Неурегулированным остается вопрос ценообразования на услуги по транспортировке газа на общем рынке ЕАЭС. С окончательным взаимоприемлемым решением мы не можем определиться уже несколько лет. Притом, что актуальность проблемы постоянно возрастает. Сегодня мы должны найти нужный нам всем консенсус».

О необходимости формирования в ЕАЭС общего рынка энергоресурсов и единого подхода к образованию цен на газ заявил и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Словом, Минск и Ереван выступают за принятие единого тарифа на услуги по транспортировке и транзиту газа. По словам Президента России Владимира Путина, ЕАЭС к такому пока не готов.

«Единый тариф может быть реализован лишь на едином рынке с единым бюджетом, единой системой налогообложения. Столь глубокий уровень интеграции в ЕврАзЭС пока еще не достигнут, мы об этом с вами хорошо знаем, а пока цены на газ должны формироваться на основе рыночной конъюнктуры, учитывать затраты и инвестиции поставщиков, а также обеспечивать обоснованную норму прибыли на вложенный в добычу капитал», — пояснил В. В. Путин.

Цена на газ для экономики Армении, для ее конкурентоспособности имеет решающее значение, уже не приходится говорить об исключительной важности этого фактора для подавляющего большинства наших граждан. И было вполне ожидаемо, что такой ответ Президента России и предложение о том, что «обсуждение подходов к ценообразованию на газ можно продолжить по линии экспертов государств-членов ЕАЭС и Евразийской Экономической комиссии», стало давно вожделенным поводом для нагнетания 1in. am и КО оголтелой антироссийской истерии. Причем делалось это в самой изощренной форме. Корреспонденты этого издания гражданам на улицах Еревана задавали одни и те же вопросы: как вы относитесь к решению России о повышении цены на поставляемый в Армению газ? Или же: не считаете ли вы, что повышение цены на газ имеет целью подорвать экономическую безопасность Армении; как по-вашему, не грозит ли повышение цены на газ потерей суверенитета для Армении? Я не стану пересказывать какие ответы давали обычные граждане Армении. Для меня было важно другое, что в подавляющем большинстве ответов на эти провокационные вопросы напрочь отсутствовало русофобство. Да, у наших граждан сожаление, связанное с этим обстоятельством, было, обида была, непонимание подлинных причин подобного развития в этой сфере тоже было налицо. С проведенных опросов на улице их заказчикам стало понятно, что сия затея по раздуванию антироссийской истерии на уровне обычных граждан Армении провалилась, поэтому они начали спасать положение приглашением на интернет-телевидение 1in. am штатных русофобов из числа, в первую очередь, грантоедов и соросовских прихлебателей и прочих стипендиатов разных западных фондов. Наблюдая за этой антироссийской вакханалией русофобов, я все более убеждался в том, что заокеанские кукловоды сего антиармянского действа почему-то очень спешат. Постараемся разобраться, а чем же обусловлена такая спешка.

Так, 11 мая т. г. в Брюсселе Совет Европейского Союза распространил документ под заглавием «Выводы Совета (Евросоюза) по политике Восточного партнерства на период после 2020 года» (далее Выводы) или «Council Conclusions on Eastern Partnership policy beyond 2020», который предварил записью: Делегации найдут в Приложении выводы Совета по политике Восточного партнерства. В пункте 2 этого документа читаем:

«Совет подтверждает стратегическое значение, которое он придает Восточному партнерству как конкретному региональному измерению Европейской политики соседства (ЕПС), поддерживая устойчивые процессы реформ и предлагая тесную политическую ассоциацию, а также экономическую интеграцию с Евросоюзом и ощутимое влияние на жизнь людей (подчеркнуто мною — А. Г.)».

Примечательно, что далее в этом документе записано:

«опираясь на нашу общую приверженность основанным на правилах международного порядка, международного права, включая территориальную целостность, независимость и суверенитет, как указано в принципах Хельсинкского Заключительного акта и Парижской хартии ОБСЕ …».

Подчеркивая лишь территориальную целостность, независимость и суверенитет без упоминания права народов на самоопределение невольно приходишь к выводу, что их главными адресатами являются Армения и Азербайджан, а также Республика Арцах. Так, формулировка «предлагая тесную политическую ассоциацию», бесспорно, относится к Армении, которая 24 ноября 2017 года в Брюсселе подписала «Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения — ЕС» (далее Соглашение), а не ассоциативное соглашение с Евросоюзом. Тем самым Соглашение Армении с ЕС отличалось, в основном, от ассоциативных договоров Молдовы и Грузии, к примеру, тем, что в ассоциативных соглашениях с ними Евросоюз проявлял готовность уважать их территориальную целостность. А с Грузией в подписанном документе было особо оговорено уважение и признание ее международно признанных границ. В случае же с Арменией подобные формулировки не были использованы, а была общая отсылка к принципам Хельсинкского Заключительного акта ОБСЕ (неприменение силы или угрозы силы, территориальная целостность государств, право народов на самоопределение) для решения Нагорно-Карабахского конфликта. Именно положение о праве народов на самоопределение было изъято из Выводов. То есть имеет место открытый реверанс со стороны ЕС в сторону руководства Азербайджана. Напомним читателям, что 23 декабря 2019 г. Ильхам Алиев в интервью четырем крупным телеканалам Апшеронского султаната заявил, что Азербайджан не планирует выходить из программы «Восточное партнерство», но и не будет ее активным участником:

«Азербайджан не ждет от Европы каких-либо льгот, мы, в отличие от ряда других стран-участниц программы, себя обеспечиваем и сегодня становимся страной-донором. Мы остаемся в программе, но, если говорить откровенно, не придаем ей важного значения, так как цели этой программы для нас не до конца ясны».

Что же, в Евросоюзе упрек апшеронского султана услышали и отразили его пожелания в Выводах. Но этому предшествовали и другие события, о которых упомянем далее. Так, в июне 2018 г. на интернет портале новости-азербайджана.ru была опубликована статья под заглавием «В Европу пришел альтернативный газ из Азербайджана — конкурент Газпрому». В аннотации статьи читаем:

«В Баку официально открыли «Южный газовый коридор», по которому в Турцию и Европу пойдет азербайджанский газ. В отличие от дорогого американского СПГ, новый трубопроводный игрок может составить реальную конкуренцию российскому газу. Выдержит ли «Газпром» появление соперника? Или экспорт российского газа в Европу начнет падать?»

Напомним читателям, что Южный газовый коридор включает в себя три газопровода — Южнокавказский, Трансанатолийский (ТАНАП) и Трансадриатический (ТАП). По нему была законтрактована транспортировка 16 млрд кубометров газа: 6 млрд в Турцию по ТАНАП и 10 млрд в Европу по ТАП. В планах значилось нарастить мощности ТАНАП до 24 млрд кубометров к 2023 году и до 31 млрд к 2026 году. Ресурсная база — азербайджанское месторождение Шах-Дениз. Заметим также, что в 2020 году Анкара резко сократила объем закупок российского газа, поставив «Газпром» в трудное положение. Так, в марте т.г. поставки «Газпрома» в Турцию составили 210 млн. кубометров по сравнению с 1,14 млрд куб. в прошлом году, то есть поставки сократились в семь раз, причем сокращение Турцией импорта российского газа нельзя списать лишь на замедление экономики из-за пандемии коронавируса, так как оно началось в 2018 году. Если в 2017 г. Турция закупила 29 млрд куб. газа, то в 2018 г. объем упал до 23,96 млрд куб., а в прошлом году сокращение закупок было на 40% и упало до 15,5 млрд куб. газа. Таким образом, для транспортировки всех прошлогодних объемов хватило бы газопровода «Голубой поток», рассчитанного на ежегодный объем прокачки в 16 млрд куб. газа, то есть запущенный в 2019 г. «Турецкий поток» объемом в 15,75 млрд куб. может оказаться вообще не востребованным. В марте т.г. «Голубой поток» и «Турецкий поток» были задействованы примерно на 10% от их совокупной мощности. Следует отметить, что помимо экономических причин столь существенного снижения объемов импорта газа эксперты выдвигают версию о том, что столь резкое падение закупок российского газа в немалой степени связано и с обострением отношений между Москвой и Анкарой в Сирии и Ливии. Четко просматривается, что турецкие власти используют газовые контракты в качестве одного из рычагов давления на Кремль. Автор этих строк склонен думать, что широкомасштабные оперативно-тактические учения вооруженных сил Азербайджана 18−22 мая т.г. в Нахичевани, состоявшиеся под патронажем Турции, были также подчинены этой цели. Напомним читателям, что замыслом учений предусматривалось применение войск на избранных направлениях, нанесение массированных ударов ракетных войск и артиллерии, бомбово-штурмовых ударов авиации, а также использование состоящих на вооружении высокоточных средств по всей глубине оперативного построения войск противника. Ясно, что противником апшеронских ястребов изначально были определены Армения и Республика Арцах. Заметим, что в учениях приняли участие до 10 тысяч личного состава военнослужащих, около 120 единиц танков и бронетехники, до 200 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 30 единиц армейской и фронтовой авиации, а также беспилотные летательные аппараты различного назначения. Накануне учений ИА REGNUM 13 мая т.г. опубликовало мою статью под заглавием «Война на пороге Армении и Арцаха», в которой выражалось опасение, что азербайджано-турецкая военщина, воспользовавшись занятостью ведущих держав борьбой с пандемией коронавируса, развяжет очередную бойню на линии противостояния вооруженных сил Азербайджана и Республики Арцах. Более того, зная коварство современных неосманистов, мною было выражено опасение, что следует ожидать серию провокаций на армяно-азербайджанской границе в районе Нахичевани. Как говорится, на сей раз пронесло, но отнюдь не потому, что изменилась коварная сущность апшеронских вояк и их турецких военных надсмотрщиков, а потому, что 18 мая т.г. состоялись телефонные разговоры Президента России Владимира Владимировича Путина с Ильхамом Алиевым и Реджепом Эрдоганом. Несмотря на официально заявленную Кремлем информацию о предмете телефонных переговоров, не приходится сомневаться, что в ходе бесед российского президента были затронуты и вопросы безопасности, причем не только в Сирии и Ливии, но и, безусловно, на южных рубежах России, о чем свидетельствуют разнящиеся от российской, информации, распространенные турецкой и азербайджанской сторонами.

Уважаемый читатель может задаться вопросом, как-то: а какая связь между, казалось бы, совершенно разными вопросами ценообразования на услуги по транспортировке газа на общем рынке ЕАЭС, затронутыми в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета от 19 мая т.г., с откровенно проазербайджанскими выдержками в документе от 11 мая 2020 г. «Выводы Совета (Евросоюза) по политике Восточного партнерства на период после 2020 года» с одной стороны, и процессами экспорта и импорта газа в треугольнике Москва-Баку-Анкара с другой, и, наконец, широкомасштабные военные учения азербайджанских ВС в Нахичевани. Прежде напомним читателям, что этот участок государственной границы Армении и Азербайджана охраняется Арташатским пограничным отрядом Пограничного управления ФСБ России в Армении. До того, как ответить на эти вопросы для полноты картины приведем выдержки из поздравления двухгодичной давности Президента США Дональда Трампа Ильхаму Алиеву с Днем Республики — 28 мая и 100-летием Азербайджанской Демократической Республики. Итак, Дональд Трамп в письме апшеронскому султану от 24 мая 2018 года написал: «Я ценю Ваше сотрудничество в области безопасности и борьбы с терроризмом, а также наши долгосрочные торговые связи. Наше сотрудничество в экономической области, продолжавшееся на протяжении многих лет, в этом году, как невероятное достижение, достигло своего пика в области транспортировки посредством Южного газового коридора, который обеспечит необходимую энергетическую безопасность Европы … Предстоящие месяцы создадут возможности для решения нагорно-карабахского конфликта, а это создаст еще более лучшие условия для сотрудничества между США и Азербайджаном. Соединенные Штаты, как сопредседатель Минской группы ОБСЕ, искренне желают сотрудничества с Вами для устойчивого решения этого конфликта мирным путем». Думается, что Дональд Трамп прекрасно осведомлен о позиции азербайджанской стороны в урегулировании конфликта и таким образом знает, когда «это создаст еще более лучшие условия для сотрудничества между США и Азербайджаном». Бесспорно и то, что президент США, выражая уверенность в том, что «предстоящие месяцы создадут возможности для решения нагорно-карабахского конфликта», был прекрасно осведомлен о государственном перевороте апреля-мая 2018 г. в Армении, в результате которого премьер-министром РА стал выдвиженец соросовских грантоедов, тоталитарной религиозной секты «Слово жизни» и ЛГБТ-сообщества, словом, американских агентов влияния, то есть тех, кто уже не одно десятилетие финансируются из-за океана, как-то: фондом «Открытое общество» Джорджа Сороса, разного рода демократическими институтами США. Что же, утверждать, что Никол Воваевич, себя любимый, не старается выполнить наказ заокеанских заказчиков, значит погрешить против истины. Уголовные преследования Героев Арцаха — второго и третьего президентов РА Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, Манвела Григоряна, Сейрана Оганяна, Юрия Хачатурова, разделение армянского общества на «белых» и «черных», гнусные нападки на Армянскую Святую Апостольскую церковь и персонально на Его Святейшество Верховного Патриарха и Католикоса всех армян Гарегина II — все эти антинациональные действия подчинены достижению одной цели — подрыву основ армянской государственности, созданию благодатной почвы для развязывания Азербайджаном новой военной агрессии против Республики Арцах. Чтобы выполнить заветы Дональда Трампа, Никол Воваевич денно и нощно старается, как только может. Обратим внимание читателей и на другой пассаж из поздравления президента США, а именно: «Я ценю Ваше сотрудничество в области безопасности и борьбы с терроризмом». Заметим также, что уже 14 мая т.г. Дональд Трамп поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева и азербайджанский народ по случаю Дня Республики. В своем очередном поздравлении Дональд Трамп, в частности, пишет:

«Соединенные Штаты и Азербайджан около 30 лет сотрудничали во имя укрепления международной безопасности, диверсификации маршрутов и источников поставок энергоресурсов в Европу и построения блестящего будущего для двух великих народов».

Не думаю, что, давая подобную оценку, президент США брал за основу, к примеру, такое проявление величия, как факт награждения апшеронским султаном Ильхамом Алиевым государственной наградой спецназовца-головореза, который в ходе Апрельской (2016 г.) четырехдневной войны Азербайджана с Республикой Арцах обезглавил служившего в Армии обороны Арцаха езида по национальности Кярама Слояна, а потом ездил с его головой по селам и позировал перед фото и видеокамерами с отрубленной головой! А может под укреплением международной безопасности президент США имел в виду самое широкое участие выходцев из Азербайджана в бандформированиях ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Чтобы не быть голословным, сошлюсь на азербайджанский интернет-портал, который 28 ноября 2018 года опубликовал статью под заглавием «Азербайджанцы — сыновья известных бизнесменов — уезжали в ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Эксперт из РФ». «Согласно официальным оценкам силовиков, за время активной фазы проекта ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории Ирака и Сирии погибло более 100 боевиков-азербайджанцев. Думаю, реальная цифра существенно выше. По известным мне оценкам, к ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в 2013—2016 годах присоединилось до одной тысячи азербайджанцев. Причем речь идет как о гражданах Азербайджанской Республики, перебравшихся в Сирию через соседнюю Турцию напрямую, так и об азербайджанцах, живущих в России и ставших радикалами уже в РФ», — в беседе с корреспондентом Oxu. Az сказал эксперт Российского общества политологов (РОП), ведущий специалист Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко.

Когда писались эти строки, на память пришла статья известного публициста, основателя и главного редактора патриотического интернет-издания Shame. am Артема Хачатряна, опубликованная за 4 месяца до Апрельской (2016 г.) четырехдневной войны, развязанной Азербайджаном против Республики Арцах. Так, статья была озаглавлена «США требует от Баку войны в Карабахе» (17 декабря 2015 года). Приведу выдержку из этой статьи:

«в США есть комиссия по безопасности и сотрудничеству в Европе, которая является независимым агентством федерального правительства … Комиссия отслеживает соблюдение постсоветскими республиками их обязательств перед ОБСЕ. Комиссия состоит из девяти членов Сената США, девяти членов Палаты представителей, и по одному сотруднику госдепартамента и минобороны … «Мы признаем существование важнейших связей в области национальной безопасности и экономики между нашими странами, но Соединенные Штаты больше не могут оставаться слепыми к ужасающим фактам нарушений прав человека в Азербайджане», — заявил председатель Хельсинкской комиссии США Кристофер Смит, — Журналистов и активистов регулярно арестовывают и заключают в тюрьмы; оппозиционные политики до сих пор находятся в тюрьме, проводимые выборы не являются свободными и справедливыми; адвокаты в области прав человека подвергаются преследованиям и лишаются статуса адвоката».

Повторюсь, что законопроект под названием «Акт демократии Азербайджана» был выдвинут в конце 2015 года влиятельным конгрессменом и главой Хельсинкской комиссии США Кристофером Смитом. В Баку этот законопроект назвали проармянским, обосновывая это утверждение тем, что К. Смит выступал за признание Геноцида армян 1915 года. Сам конгрессмен Смит следующим образом прокомментировал обвинения, звучащие в его адрес из Баку:

«Акт демократии Азербайджана» никак не связан с армянами, это документ о правах человека в Азербайджане. Армяне вообще не имеют к этому отношения, более того, они вообще не были в курсе подготовки этого законопроекта … Поэтому, когда я слышу, что такое говорят в парламенте Азербайджана, проправительственные СМИ и пресс-секретарь президента, я задумываюсь, а насколько они информированы в других вопросах …» ( 12 февраля 2016 г. ).

И вдруг на фоне подобных оценок, когда в законопроекте «Акт демократии Азербайджана» в первом пункте записано, что введен «запрет на предоставление виз и отмены действующих президенту (!!!), премьер-министру, вице-премьерам, председателям комитетов парламента, министрам, сотрудникам органов безопасности, судьям и пр., а также их семьям» узнаем, что по приглашению Президента США Барака Обамы Ильхам Алиев с 31 марта по 1 апреля 2016 года принял участие в четвертом саммите по ядерной безопасности в Вашингтоне. А днем позже, 2 апреля 2016 г. Азербайджан начал военную агрессию против Республики Арцах, развязав Апрельскую (2016 г.) четырехдневную войну. Думаю, что даже самый неискушенный в политике читатель смекнет, что пресловутая политика кнута (в нашем случае «Акт демократии Азербайджана») и пряника (приглашение Бараком Обамой Алиева в Вашингтон) возымела нужное действо: Азербайджан, развязав войну против Республики Арцах, был на пути выполнения поручения «Вашингтонского обкома» по дестабилизации ситуации на южных рубежах России, на границе с Исламской Республикой Иран. Героизм воинов Армии обороны Нагорного Карабаха перечеркнул далеко идущие планы США, а также Турции и Израиля по обеспечению военного присутствия в 105 километровой зоне безопасности, в настоящее время контролируемой Армией обороны Арцаха на границе с Ираном в районе Зангелана, Джебраила и Физули.

Столь подробное описание событий в регионе Южного Кавказа накануне Апрельской (2016 г.) четырехдневной войны, развязанной Азербайджаном против Республики Арцах, и их сопоставление с дальнейшим развитием после государственного переворота в Армении апреля-мая 2018 года вполне объективно приводит к весьма тревожному выводу: Азербайджан, по сути, с одобрения США и Евросоюза начнет новую войну против Республики Арцах. Вне всякого сомнения то, что апшеронские ястребы вновь потерпят сокрушительное поражение. Убежден и в том, что на этот раз Республика Армения непременно признает суверенитет и независимость Республики Арцах. Сомневаться в этом не приходится. Думается, что цивилизованный мир давно понял, что для народа Арцаха любая война против ее независимости будет войной за Отечество, за Родину в отличие от апшеронских агрессоров, для которых Республика Арцах всего лишь территория, а воинские формирования, укомплектованные в основном из национальных меньшинств — лезгин, талышей, аваров, татов, всего лишь пушечное мясо.

Вместо послесловия. По сложившейся традиции не хотелось завершать статью на грустной ноте. Благо и на сей раз наши тревожные коронавирусные будни были озарены также и светлыми новостями. Так, 21 мая т.г. в городе Шуши Нагорного Карабаха на специальном заседании Национального Собрания состоялась церемония инаугурации нового главы Республики Арцах, Президента Араика Арутюняна. В своей речи новоизбранный президент Арцаха обозначил шесть принципов, которые будут положены в основу его деятельности, а именно:

«безопасность, независимость, суверенитет, территориальная целостность и национальное достоинство единой Родины не подлежат торгу; верховенство закона и равенство всех должны быть ориентиром в общественных отношениях; демократия не имеет альтернативы; конечная цель — построение государства всеобщего благосостояния и социальной справедливости; общие проблемы должны решаться с помощью командной работы; ключ к успеху — солидарность общества. Я ожидаю конструктивной работы со всеми, и протягиваю руку солидарности и сотрудничества всем соотечественникам».

Думается, что все, кто в прямом эфире смотрел церемонию инаугурации не остался равнодушным к словам Араика Арутюняна о своем старшем брате Самвеле Арутюняне, который погиб в 1993 году во время боевых действий в окрестностях Нагорно-Карабахского Мартакерта.

«13 февраля 1988 года он спросил меня — готов ли я погибнуть за Родину. Я ответил утвердительно. Мой брат сдержал свое слово. А я — нет», — взволнованным и дрогнувшим голосом сказал Президент Арцаха.

Слушая эти искренние и проникновенные слова, а также слова благодарности в адрес уже бывшего Президента Республики Арцах Бако Саакяна (он, бесспорно, их заслужил хотя бы потому, что за 10 лет президентства Б. Саакян не допустил проникновение в этот гордый армянский край соросовской нечисти, разного рода тоталитарных религиозных сект; справедливости ради отметим, что в этом есть и большая заслуга духовного пастыря свободного Арцаха Паргева Србазана), ЛГБТ-сообщества, я с нетерпением ждал слов благодарности в адрес героев национально-освободительной войны Арцаха 1992−1994 гг., особенно в адрес Роберта Кочаряна, Сержа Саргсяна, Манвела Григоряна, Сейрана Оганяна, против которых по заказу из-за океана нынешние марионеточные власти Армении под надуманными предлогами возбудили уголовные дела. Думается, что азербайджано-турецкие идеологи гибридной войны, вот уже более двух десятилетий, ведущейся против двух армянских государств — Республики Армения и Республики Арцах, серьезно призадумались бы и над тем, если Араик Арутюнян в своей речи упомянул и другой факт минувших военных лет, а именно: супруги и малолетние дети Роберта Седраковича и Сержа Азатовича даже в дни массированного артиллерийского обстрела азербайджанской военщиной города Степанакерта с высот Шуши ни на один день не покинули столицу Нагорного Карабаха. Уверен, что, услышав из уст новоизбранного президента Республики Арцах эти слова о героических буднях семей лидеров Арцаха, участвующий на церемонии инаугурации «народный премьер» Никол Воваевич и его супруга, уже не приходится говорить о его заокеанских покровителях, призадумались бы над несбыточностью своих надежд, озвученных Президентом США Дональдом Трампом сразу же после государственного переворота апреля-мая 2018 года в Армении. Повторюсь, речь о том, что: «Предстоящие месяцы создадут возможности для решения нагорно-карабахского конфликта, а это создаст еще более лучшие условия для сотрудничества между США и Азербайджаном». Что же вам сказать, господа хорошие: этой вашей мечте не суждено сбыться. Благо об этом в завершение своей речи на инаугурации весьма убедительно заявил Президент Республики Арцах Араик Арутюнян: «Арцах — это Армения, и все!».