Москва, , 05:58 — REGNUM Власти Азербайджана готовили общественное мнение к возможному военному конфликту с Арменией, заявил 17 июля посол Армении в России Вардан Тоганян в беседе с РБК.

«Особенно последнее заявление президента (Азербайджана Ильхама Алиева — ред.) 6 июля, которое фактически означало выход Баку из переговорного процесса (по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе — ред.)», — сказал дипломат.

По словам Тоганяна, требования манифестантов на протестной акции в Баку незамедлительно начать войну поддерживались риторикой официальных лиц в Азербайджане.

Дипломат добавил, что Армению устраивает позиция, которую занимает Россия на новом витке обострения ситуации. Напомним, глава министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 13 июля заявил, что конфликтующие стороны должны немедленно прекратить огонь и приступить к переговорам.

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