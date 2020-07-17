Мурманск, , 05:45 — REGNUM Лётно-тактические учения с практическими пусками ракет с дальних бомбардировщиков Ту-22М3 провёл в Мурманской области авиационный полк дальней авиации ВКС России. Об этом 17 июля сообщает пресс-служба ВКС Минобороны РФ.

Во время учений экипажи бомбардировщиков выполнили задачи по организации дежурства в воздухе над акваторией Баренцева моря, а также провели практические пуски ракет по различным мишеням.

Отмечается, что боевые ракетные пуски проводились «согласно плану боевой подготовки».

«Инженерно-технический состав подготовил авиационную технику, средства поражения. Лётные экипажи выполнили пуски ракет по заданным целям, с поставленной задачей справились», — приводятся в сообщении военного ведомства слова командира полка дальней авиации полковника Вадима Белослюдцева.

Все задействованные в учениях самолёты (до 10 Ту-22М3) «без замечаний» произвели посадку на аэродроме базирования.

Как сообщало ИА REGNUM, учебные полёты стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС с «командирскими» экипажами прошли в Саратовской области. В таких полётах, где задействован только опытный руководящий состав, отрабатываются методики выполнения полетных заданий для последующего обучения молодых пилотов и специалистов.

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