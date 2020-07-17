Москва, , 00:37 — REGNUM На прошедшей неделе 36 летательных аппаратов иностранных государств (32 самолёта-разведчика и четыре БПЛА) проводили воздушную разведку вдоль границ РФ и сопровождались российскими РЛС, нарушений воздушного пространства России допущено не было. Инфографику с данными Минобороны РФ 17 июля опубликовала газета «Красная звезда».

Истребители дежурных сил ПВО четыре раза вылетали на перехват возможных нарушителей государственной границы России.

Всего летчиками ВКС России в рамках боевой подготовки было выполнено 333 лётных смены на 86 аэродромах. Самолёты военно-транспортной авиации совершили более 600 перелётов.

По данным Минобороны РФ, вооруженные силы в рамках боевой подготовки провели более 18 тыс. практических мероприятий на 141 полигоне. Проведено более 2,6 тыс. занятий по вождению, из них 50% ночью. Десантниками было выполнено более 12 тыс. прыжков с парашютом.

Морские рубежи на прошедшей неделе охраняли около 80 подводных лодок, надводных кораблей и судов обеспечения.

По контракту на военную службу приняты более 1,1 тыс. солдат и сержантов. Поступили на военную службу 3 офицера.

Как сообщало ИА REGNUM, дальний разведывательный беспилотник ВВС США RQ-4A Global Hawk в среду, 15 июля, провёл многочасовой разведывательный полёт у южных границ России.

Согласно мониторинговым данным западных авиационных ресурсов, аппарат проследовал вдоль южного побережья Крыма и Краснодарского края, после чего вошёл в воздушное пространство Грузии, где также проводил наблюдение в районе российских границ.

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