Донецк, 16 июля 2020, 18:20 — REGNUM Ранения получили два жителя посёлка шахты «Трудовская» (ДНР) в результате обстрелов со стороны ВСУ, сообщает 16 июля Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.
Уточняется, что ранения получили женщина и мужчина — мирные жители. Женщину ранило осколком в ногу, мужчину — в спину.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 15 июля, ВСУ в ДНР также обстреляли посёлок шахты «Трудовская», Александровку и два села.
Читайте ранее в этом сюжете: За сутки ВСУ шесть раз нарушили режим прекращения огня в ДНР
Читайте развитие сюжета: В результате атаки ВСУ в ДНР повреждено здание школы