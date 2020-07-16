Киев, , 17:33 — REGNUM Российская Федерация использует, в том числе, криминальные элементы для расшатывания ситуации на Украине, заявил глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.

Украинские СМИ уточняют, что соответствующее заявление Баканов сделал на совещании в офисе генпрокурора 16 июля.

Силовик уточнил, что в конечном итоге за эти стоят «спецслужбы недружественной нам страны».

«Они постоянно пытаются расшатать ситуацию на Украине. В том числе с использованием криминальных элементов», — заявил Баканов.

Он заявил, что за последние полгода СБУ предотвратила три «террористических акта» — в Харькове и два в Северодонецке, дав понять, что за этим стоит Россия.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил в интервью, что Россия не имеет агрессивных планов в отношении Украины. В ответ МИД Украины заявил, что «очень сомневается» в отсутствии агрессивных планов у России.