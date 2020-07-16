Бамако, , 15:40 — REGNUM Бывший президент Нигерии Гудлак Джонатан назначен специальным посланником по урегулированию политической напряженности в Мали. Об этом передает ВВС Africa.

О назначении Джонатана объявил Жан-Клод Касси Бру, глава комиссии Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС).

«Я имею проконсультироваться с председателем сообщества (ЭКОВАС) Его Превосходительством Иссуфу Махамаду, президентом Республики Нигер, и сообщить вам о решении назначить Вас специальным посланником ЭКОВАС по социально-политическому кризису в Мали», — говорится в письме Бру к Джонатану.

Ожидается, что Джонатан соберет за столом переговоров все ключевые стороны конфликта, включая президента Ибрагима Бубакара Кейту, лидеров оппозиции, активистов гражданского общества, а также религиозные организации.

В последние недели Мали сотрясают протесты, и демонстранты требуют, чтобы президент Кейта ушел по ряду причин, включая спорные выборы. Протесты также подпитываются неспособностью правительства положить конец межобщинному и джихадистскому насилию.