Ташкент, , 15:47 — REGNUM Южная Корея интегрирует свой арт-контент — так называемых инфлюенсеров (лидеров мнений: селебрити, блогеров), музыку, моделей, дорамы (телесериалы, выпускаемые в Восточной Азии) и арт-объекты — в блокчейн для привлечения инвестиций. Интеграция будет проходить совместно с узбекской криптобиржей UZNEX. Таким образом, вкладывать инвестиции в корейский контент можно будет с помощью криптовалюты.

Об этом в июле 2020 года был подписан соответствующий меморандум о взаимопонимании. Со стороны Южной Кореи выступили оргкомитет фестиваля Asia Model Festival Organizing Committee (модельный бизнес), Корейский институт культуры и искусства Ability Evaluation и южнокорейская блокчейн-компания Kobea Group, со стороны Узбекистана — оператор узбекской платформы торговли цифровыми активами UZNEX.

Совместный проект направлен на продвижение корейского культурного контента. Речь идёт о продаже определённых произведений искусства из коллекции некоего фонда Franky Foundation через UZNEX. Токенизации подвергнутся и произведения искусства из коллекций Kobea Group.

Kobea Group — официальное технологическое консультативное агентство по проекту цифрового экономического развития Узбекистана, поддерживающее корейские IT-компании на территории этой страны.

К сотрудничеству в данном направлении планируется привлечь компанию Art Cater — владельца платформы продажи произведений искусства eBay.

Другое направление токенизации касается моделей и инфлюенсеров. Получение дохода зависит от их активности на платформе — проведения онлайн-мероприятий, наполнения контентом.

Также блокчейн-технологии будут интегрированы в культуру и моду, в производство корейских сериалов (дорам). Например, в декабре 2020 года будет проведен первый в мире виртуальный конкурс моделей. Конкурс планируется сделать новой виртуальной площадкой.

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