Сеул, , 14:54 — REGNUM В Южной Корее продлили запрет на посещение шести стран, таких как Ирак, Сирия, Сомали, Афганистан, Йемен и Ливию, а также части Филиппин (полуостров Замбоанга, а также провинции Сулу, Басилан и Тави-Тави). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, данное решение было принято 16 июля в ходе заседания комитета по политике.

Известно, что запрет будет действовать в течение шести месяцев до 31 января 2021 года.

Отмечается, что данный запрет введен в связи с нестабильной обстановкой в регионе, низким уровнем безопасности и высоким риском террористических атак. В случае нарушения запрета лица будут приговорены к тюремному заключению сроком до одного года или штрафу в размере до 10 млн вон (~$8 300).