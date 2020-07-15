Киев, , 19:11 — REGNUM Директор Института национальной памяти Украины Антон Дробович считает, что избавляться от советских памятников надо правильно и просто сломать их — далеко не лучший вариант развития событий.

На Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Об этом чиновник заявил в интервью УНН.

Он вспомнил, как уничтожили памятник Ленину в Киеве во время событий зимой 2014 года, заявив, что «коммунистический идол так навяз в зубах и олицетворял все то, с чем общество не хотело мириться», что его просто повалила и разбила разъяренная толпа.

В целом же, по его словам, советские памятники можно скрыть из публичного пространства, демонтировать и перенести в музей, парк или же переосмыслить.

Дробович выразил восхищение решением мэра города Новгород-Северский в Черниговской области, который предлагает мозаичные портреты Ленина и Сталина на местной водонапорной башне не уничтожать, а зарешетить, сделать так, как будто они сидят за решеткой.

«Таким образом, достопримечательность больше не прославляет этих людей», — добавил директор Института национальной памяти Украины.

Чиновник рекомендует местным властям, что бы они ни решили делать с памятником, сначала задокументировать его вид и местность вокруг и хранить эти записи в краеведческом музее.

ИА REGNUM напоминает, что законы о декоммунизации были приняты на Украине при президентстве Петра Порошенко. За последние годы в стране массово переименуют населенные пункты, включая областные центры, улицы, а тысячи памятников просто уничтожают.