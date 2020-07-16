Лилонгве, , 13:05 — REGNUM Президент Малави Лазарус Чаквера призвал жителей страны присоединиться к нему в посте и молитве против распространения коронавируса в стране. Об этом передает ВВС Swahili со ссылкой на заявление президента, опубликованное министром информации страны.

Президент призвал «всех верующих граждан и жителей Малави» поститься и молиться в течение трех дней, начиная с четверга, 16 июля.

Он также объявил воскресенье, 19 июля, национальным Днем благодарения.

«Президент просит вознести молитвы о выздоровлении зараженных и пострадавших от вируса; о защите и поддержке медицинских работников на передовой борьбы с вирусом, о защите и терпении тех, кто еще не заразился вирусом, об эффективности работы президентской целевой группы по борьбе с коронавирусом», — говорится в заявлении, опубликованном министром информации Госпелом Казако.

Чаквера — бывший церковный пастор, который руководил малавийской Церковью Ассамблеи Бога в течение 24 лет. Он стал лидером оппозиционной партии в 2013 году, не имея никакого политического опыта, и был избран президентом на повторных выборах 23 июня, набрав больше голосов, чем действующий президент Питер Мутарика.