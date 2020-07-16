Москва, , 13:08 — REGNUM Глава МИД Абхазии Даур Кове обсудил в Москве с руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой меры по совместному снятию карантинных ограничений. Об этом 16 июля сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Абхазии.

«Стороны обсудили текущую ситуацию по новой коронавирусной инфекции в Абхазии и России, меры, предпринимаемые странами по недопущению завоза инфекции из-за рубежа, а также дальнейшие совместные шаги, направленные на скорейшее снятие временных ограничений при соблюдении всех санитарно-эпидемиологических требований», — отмечается в сообщении абхазского внешнеполитического ведомства.

По данным пресс-службы, участники встречи договорились, что сотрудники Роспотребнадзора прибудут в Абхазию для проверки эпидемиологической ситуации и дальнейшего ее мониторинга. Попова пообещала также поставить тест-системы на коронавирус и реагенты для диагностики в республике.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что готов отменить карантинные ограничения на границе, и окончательное решение будет зависеть от Москвы.

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