Лондон, , 11:28 — REGNUM Посольство Индонезии в Лондоне способствовало репатриации 55 индонезийских рабочих-мигрантов, сообщает Antara.

Временный представитель Индонезии в Лондоне Адам Тугио заявил, что со 2 июля 2020 года посольство Индонезии помогло вернутся на родину 358 рабочим-мигрантам, осуществив шесть вывозных рейсов.

В целом посольство Индонезии в Лондоне способствовало возвращению в страну более 1600 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постоянный представитель Индонезии при ООН в Женеве Хасан Клейб обратился к правительству и предпринимателям Индонезии с просьбой предоставить научные доказательства для противодействия негативному имиджу пальмового масла в Европейском союзе.

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