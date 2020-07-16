Вена, 16 июля 2020, 09:58 — REGNUM Министерства иностранных дел Армении и Азербайджана выразили готовность провести переговоры по урегулированию ситуации вокруг Нагорного Карабаха, сообщили в Минской группе ОБСЕ.
Сопредседатели Минской группы приветствовали решение МИД двух стран. Кроме того, стороны отметили необходимость возвращения наблюдателей ОБСЕ в регион при стабилизации ситуации.
Как сообщало ИА REGNUM, 16 июля в министерстве обороны Азербайджана сообщили, что вооруженные силы Армении обстреляли позиции азербайджанских военных. Напряженная ситуация на границе сохраняется с 12 июля.
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