Тунис, , 06:59 — REGNUM Премьер-министр Туниса Элиас Фахфах ушел в отставку, поскольку хотел защитить страну от острого политического кризиса, 15 июля сообщает пресс-служба тунисского правительства.

В сообщении отмечается, что Фахфах в своем решении руководствовался национальными интересами и не желал появления дополнительных проблем в стране. Он продолжит исполнять обязанности до утверждения нового главы правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июля президент Туниса Каис Саид официально обратился к Элиасу Фахфаху с просьбой уйти в отставку с поста премьер-министра из-за коррупционного скандала.

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