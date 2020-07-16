Москва, , 01:25 — REGNUM В ходе несанкционированной акции в центре Москвы полиция задержала 132 человек, сообщили 16 июля в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

ОМОН Олег Константинов ИА Красная Весна

«В территориальные отделы полиции для разбирательства доставлено 132 человека. В отношении них решается вопрос о привлечении к ответственности, установленной законом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что задержания произведены в связи с тем, что активистам заблаговременно отказали в проведении акции из-за распространения коронавируса, однако, несмотря на это, они организовали стихийное шествие по Страстному бульвару «с последующим перекрытием проезжей части в районе дома № 8 Петровского бульвара и созданием помех в дорожном движении».

Напомним, 15 июля сторонники оппозиции пришли в центр Москвы, чтобы выразить несогласие с внесением поправок в Конституцию России.

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