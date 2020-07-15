Минск, , 16:18 — REGNUM Районный суд белорусского города Славгорода (Могилёвская область) 15 июня решил приговорить к штрафу местную общественную активистку — инвалида-колясочника Анжелику Калатозишвили. По мнению прокуратуры, милиции и судьи инвалид I группы осуществила «распространение экстремистских материалов».

Согласно материалам дела, «экстремистская» деятельность Калатозишвили выразилась в том, что 25 октября 2019 года она разместила на своей странице в социальной сети «Одноклассники» фильм «Лукашенко. Уголовные материалы».

Скандальный документальный фильм ранее был признан «экстремистским» решением «Республиканской экспертной комиссии по оценке информационной продукции на предмет наличия (отсутствия) в ней признаков проявления экстремизма», которая действует при министерстве информации Белоруссии и не имеет статуса экспертного органа. В состав комиссии входят сотрудники этого министерства, КГБ, МЧС, а также других министерств и ведомств, не являющиеся экспертами по экстремизму.

Составивших протокол о правонарушении милиционеров не смутило то, что документальный фильм «Лукашенко. Уголовные материалы» РЭК признала «экстремистской информационной продукцией» лишь в декабре 2019 года — то есть после того, как Калатозишвили его «лайкнула» и, как считают обвинители, перепубликовала.

Милиционеры по доносу неустановленного лица начали проверку деятельности Калатозишвили и обвинили её в нарушении ч. 2 ст. 17.1 КоАП Белоруссии, предусматривающей ответственность за такие действия, как «распространение информационных продуктов, включенных в национальный список экстремистских материалов, а также производство, публикация, хранение или транспортировка с целью распространения таких информационных продуктов, если эти действия не являются преступлением».

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Калатозишвили судили с 30 июня, заслушивая показания милиционеров, которые выступили свидетелями. Процесс вёл судья Александр Курилин.

Судебное решение указывает на факт действия обратной силы закона. Документальный фильм «Лукашенко. Уголовные материалы» до сих пор находится в свободном доступе в социальных сетях и таких сервисах, как YouTube.

О штрафе в 270 белорусских рублей (примерно $110) Анжелику Калатозишвили известили по телефону: из-за плохой погоды она не смогла добраться на своей инвалидной коляске до здания суда. Оштрафованному инвалиду I группы предложено обжаловать решение суда в вышестоящей провинциальной инстанции.

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