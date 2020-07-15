Рим, , 14:12 — REGNUM Правительство Италии поздно вечером во вторник, 14 июля, утвердило дату проведения общенационального референдума, он состоится 20 и 21 сентября.

По предложению популистского «Движения 5 звезд» (входит в правящую коалицию) на референдум вынесено предложение о сокращении числа членов обеих палат парламента страны на треть.

Инициаторы предполагают, что такое изменение не только сократит расходы государства на депутатов (на 500 млн евро в год), но и повысит эффективность работы парламента.

В те же дни, 20 и 21 сентября, пройдут и довыборы в парламент. Дата проведения выборов региональных властей еще не утверждена, однако они тоже должны пройти в сентябре. Голосование по всем этим вопросам должно было состояться весной-летом 2020 года и было отложено из-за эпидемии.