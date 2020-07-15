Санкт-Петербург, , 12:50 — REGNUM Петербургским торговым центрам снизят вдвое налог на имущество на второй квартал 2020 года, если они аналогично поступят со своими арендаторами. Соответствующую поправку одобрили депутаты ЗакСа на пленарном заседании в среду, 15 июля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, ТЦ в городе все еще закрыты из-за коронавирусных ограничений, хотя крупные универмаги и гипермаркеты уже работают. Владельцы торговых центров уже пожаловались на Смольный в УФАС из-за ограничения конкуренции.

Уже через несколько дней ЗакС одобрил налоговую льготу для них, хотя, чтобы ее получить, придется иметь коммерческую недвижимость площадью более 1 тыс. кв. метров, снизить арендные платежи для малого и среднего бизнеса как минимум на те же 50% хотя бы на три месяца, сохранить среднюю зарплату сотрудников не менее МРОТ — около 19 тыс. рублей.

Выпадающие доходы из бюджета северной столицы могут превысить 1 млрд рублей.

Ранее чиновники Смольного категорически не соглашались помогать владельцам ТЦ, так как называли их крупным бизнесом, за которым стоят банки — не самая пострадавшая в кризис отрасль.

Кроме того, был расширен перечень отраслей, которые могут воспользоваться пониженными ставками по упрощенной системе налогообложения. Туда добавили транспорт, здравоохранение, розничную торговлю, торговлю промтоварами, обрабатывающие предприятия и НИОКР.

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