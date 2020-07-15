Джакарта, , 09:43 — REGNUM Министр здравоохранения Индонезии Тераван Агус Путранто заявил, что при разработке вакцины правительство сотрудничает с рядом стран, включая Китай и Южную Корею, сообщает Kompas.

Индонезия через компанию PT Bio Farma сотрудничала с китайской биотехнологической компанией Sinovac в создании вакцины против COVID-19.

Кроме того, индонезийская компания PT Kalbe Farma сотрудничает с компанией Genexine Inc. Из Южной Кореи.

По словам министра, поиск вакцины также ведется внутри страны при участии института Эйкмана, агентства исследований и разработок в области здравоохранения, компании Bio Farma и других научных университетов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии Джоко Видодо отметил, что пик распространения коронавируса в стране произойдет в августе или сентябре 2020 года.

Подробнее в материале: Пик распространения коронавируса в Индонезии придется на август-сентябрь