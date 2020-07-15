Тирана, , 03:52 — REGNUM Бывший глава МИД Албании Дитмир Бушати 14 июля заявил, что албанцы готовы занять руководящие посты в соседней Северной Македонии на досрочных парламентских выборах 15 июля.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, албанский политик подчеркнул, что политики, представляющие албанское население Македонии (а это почти треть населения) сыграли значительную роль в разблокировке процесса евроинтеграции страны (т.е. при подписании Преспанского соглашения о переименовании страны, положившего конец разногласиям с Грецией, но вызвавшем недовольство у консервативной части македонского населения).

По словам Бушати, албанцы обладают большим потенциалом к построению европейского общества в Македонии, для реализации которого необходимо повысить их представительство в органах власти.

«Стабильный, демократический сосед, член НАТО и попутчик на пути вступления в ЕС, где народы проживают в добрососедстве, соответствует интересам Албании и развитию отношений добрососедства», — заявил албанский дипломат.

Читайте ранее в этом сюжете: Экс-премьер Косово поддержал албанскую оппозицию Македонии перед выборами