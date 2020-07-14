Дамаск, , 23:53 — REGNUM В Минобороны России рассказали подробности атаки на российский патруль в Сирийской Арабской Республике. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Боевики в Сирии устроили подрыв на пути следования колонны военной техники во время 20-го патрулирования трассы М-4 военнослужащими России и Турции в районе населенного пункта Эриха в Идлибе. Боевики готовились к атаке заранее и основательно, взрывчатки террористы не пожалели.

Однако боевики просчитали — броня российского БТР удар выдержала — трое российских военнослужащих получили легкие ранения.

Отмечается, что российские военные заранее знали о том, что провокации на данном маршруте возможны. Были предприняты дополнительные меры по обеспечению безопасности.

Планировалось, что патрульная колонна проследует через всю Идлибскую зону деэскалации по трассе М-4. Это должен был быть демонстрационный момент, так как трасса М-4, соединяющая Алеппо и Латакию имеет стратегическое значение. Транзитные перевозки еще до войны составляли значительную долю пополнения бюджета. Собственно трасса к началу войны была только-только построена, но воспользоваться ею не успели.

Подрыв колонны произошел спустя 10 минут после начала движения. Российские военные подчеркивают, что данный инцидент никак не повлияет на планы совместного патрулирования. Российские военные и дальше будут обеспечивать порядок и безопасность в районе трассы М4.