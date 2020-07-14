Анкара, , 18:55 — REGNUM С осуждением действий ВС Армении выступили представители Турции, сообщает 14 июля Anadolu.

Так, турецкий вице-президент Фуат Октай сделал накануне, 13 июля, следующее заявление:

«Атака Армении против друга и брата Азербайджана недопустима. Я решительно осуждаю это».

Он назвал азербайджанцев, которые погибли и пострадали в результате вооружённого конфликта с Арменией, «мучениками».

Подобным же образом поступил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, разместив в интернете видеоролик с национальным гимном Азербайджана и хэштегом «Мы с вами, Азербайджан».

Наконец, турецкий министр обороны Хулуси Акар тоже высказался в поддержку Баку и осудил политику Еревана.

Акар «Мы продолжим посильную помощь и поддержку ВС Азербайджана против Армении, которая долгие годы ведёт политику агрессии, незаконно оккупируя азербайджанские земли».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, со стороны Армении погибли в ходе нынешнего приграничного конфликта четыре человека, со стороны Азербайджана — 11 военных.

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