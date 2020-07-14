Ереван, , 18:01 — REGNUM В Армении перенесли заседание суда по делу бывшего президента республики Роберта Кочаряна, сообщила 14 июля Анна Данибекян.

«В связи с завершением рабочего дня заседание суда первой инстанции города Еревана откладывается и возобновится 21 июля в 13:00 (12:00 мск)», — цитирует ее РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, Кочарян, фигурант так называемого дела 1 марта, был освобождён под залог апелляционным судом Еревана 18 июня 2020 года. Бывший президент Армении не признаёт себя виновным в попытке свержения конституционного строя.

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