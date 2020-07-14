Сеул, , 15:53 — REGNUM МИД Южной Кореи вызвал представителя Японии в стране по поводу содержания «Белой книги по обороне» — ежегодного доклада о росте роли науки и технологий в военной сфере. Об этом 14 июля сообщает KBS со ссылкой на правительственный источник.

По данным источников, глава департамента Азиатско-Тихоокеанского региона МИД Южной Кореи Ким Чжон Хан провел встречу с советником-послаником посольства Японии в Сеуле Хирохисой Сома в 11:00 по местному времени.

В ходе встречи представитель Южной Кореи отметил, что в документе, опубликованном накануне правительством Японии, острова Токто в Японском море, принадлежащие Южной Корее, описаны как «спорные территории».

Что касается КНДР, то в документе отмечается, что она представляет угрозу, поскольку способна атаковать Японию с использованием ядерного оружия.

Напомним, что в мае текущего года МИД Южной Кореи уже вызывал представителя Японии по поводу содержания «Синей книги по дипломатии».

Читайте также: Сеул выразил протест против притязаний Японии на острова Токто

Токто — группа небольших островов, расположенных в западной части Японского моря. Суверенитет над островами оспаривается Японией и Южной Кореей. После окончания Второй мировой войны островами управляет Южная Корея.