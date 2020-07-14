Ереван, , 15:36 — REGNUM Силы противовоздушной обороны Армении сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) вооруженных сил Азербайджана. Об этом 14 июля написала пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян на своей странице в Facebook.

По её словам, вооруженные силы Азербайджана использовали БПЛА для управления огнем. Ранее в минобороны Армении сообщили, что ситуация на границе с Азербайджаном сохраняется относительной спокойной.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июля на армяно-азербайджанской границе произошло вооруженное столкновение. Обстрелы продолжаются третий день. Стороны обвиняют друг друга в развязывании конфликта.

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