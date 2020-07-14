Прая, , 14:30 — REGNUM Правительство Кабо-Верде разрешило экстрадицию в США бизнесмена из Колумбии Алекса Сааба, который обвиняется в том, что он является «теневым» финансистом президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом 14 июля сообщает латиноамериканское интернет-издание Infobae.

По его данным, при этом окончательное решение об экстрадиции Сааба должен принять суд страны, и эту информацию же подтвердил адвокат обвиняемого Жозе Мануэль Пинто Монтейру.

Также указывается, что власти Кабо-Верде приняли такое решение на основании соответствующего заключения генеральной прокуратуры островного государства.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, самолет Алекса Сааба был задержан 12 июня в международном аэропорту Кабо-Верде «Амилькар Кабрал» по запросу США через Интерпол по обвинению в отмывании денег для Венесуэлы.