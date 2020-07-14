Москва, , 13:21 — REGNUM В Кремле обеспокоены ситуацией на армяно-азербайджанской границе, заявил 14 июля журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы глубоко обеспокоены в связи с перестрелками на армяно-азербайджанской границе», — сказал Песков.

В Москве также призвали обе стороны к сдержанности, а также к соблюдению их обязательств в рамках режима прекращения огня.

Вооружённое столкновение между Арменией и Азербайджаном произошло 12 июля на границе двух республик. В ходе боестолкновения была применена артиллерия. Есть погибшие и раненые.

Напомним, 13 июля к немедленному прекращению огня между Арменией и Азербайджаном призвал глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонных переговорах со своими коллегами из двух республик.

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