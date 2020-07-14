Москва, , 12:07 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский поздравил Польшу с образцовыми демократическими выборами, передает корреспондент ИА REGNUM 14 июля.

«Хочу поздравить избирателей Польши с проведением образцовых демократических выборов. Два тура и конечный результат — 49% против 51%», — отметил Жириновский.

Польша независима от России с 1917 года, чуть больше ста лет, отметил он.

«Почему они научились за эти годы, а мы не можем? Ведь в любом обществе сторонники разных взглядов всегда делятся примерно поровну. Brexit в Великобритании — почти поровну. Трамп или Клинтон — ноздря в ноздрю. А у нас из года в год — правящая партия или её кандидат 70−80%, а у остальных 5−10%… Пока и мы не перейдем к такой же системе, как в Польше, у нас будет продолжаться Хабаровск и Болотная», — рассуждает парламентарий.

Анджей Дуда вновь избран на пост президента Польши.