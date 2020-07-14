Джакарта, , 11:09 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо нацелен на производство вакцины против COVID-19 в январе-апреле 2021 года, сообщает Antara.

«Мы работаем вместе, есть сотрудничество с Sinovac и другими компаниями, и мы рассчитываем, что они начнут производство где-то в период с января по апрель следующего года», — заявил Джоко Видодо в Джакарте на встрече со СМИ.

«Клинические испытания, если я не ошибаюсь, достигли третьего теста, но для финального теста потребуется 6 месяцев, поэтому он будет произведен в период с января по апрель 2021 года», — добавил глава государства.

Индонезия нацелена на производство 347 миллионов вакцин. Президент считает, что в 2021 году может быть произведено 170 млн вакцин.

Как сообщало ИА REGNUM, по оценкам министерства юстиции и прав человека Индонезии, около 7000 иностранных туристов все еще остаются на острове Бали.

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