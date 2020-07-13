Москва, , 21:45 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майкл Помпео в ходе телефонного разговора 13 июля обсудили урегулирование конфликтов в Сирии, Ливии и Афганистане. Об этом сообщает пресс-служба МИД России.

Сергей Лавров и Майк Помпео Mid.ru

«Рассмотрены задачи урегулирования конфликтов в отдельных регионах мира, включая ситуации в Афганистане, Ливии и Сирии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что главы внешнеполитических ведомств также детально обсудили ход подготовки предлагаемой российской стороной встречи лидеров пяти стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН.

Кроме этого, был проведён «обстоятельный обмен мнениями по обеспечению стратегической стабильности в контексте предстоящих заседаний российско-американских рабочих групп по военно-политической тематике», информирует пресс-служба.

«Затронуты некоторые другие актуальные вопросы международной повестки дня и проблемы двусторонней сферы отношений», — говорится в сообщении.

В пресс-службе МИД добавили, что телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны.