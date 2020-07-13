Донецк, , 18:48 — REGNUM Украинские каратели устанавливают минные поля в окрестностях населенных пунктов Донбасса, сообщил 13 июля журналистам официальный представитель Народной милиции Донецкой Народной республики.

Мины Smdnr.ru

По информации военных ДНР, установка минно-взрывных заграждений зафиксирована на южной окраине Новолуганского.

«Нашими наблюдателями зафиксирована установка группой инженерного обеспечения 2-го батальона 24-й бригады минно-взрывных заграждений, в том числе с применением противопехотных мин ПОМ-2, на южной окраине Новолуганского… В настоящее время боевики продолжили минирование территории в пяти километрах к югу-западу от Новолуганского», — сказал представитель Народной милиции.

Кроме того, выезд из этого населенного пункта перекрыт шипами на дороге, там же установлен дополнительный блокпост.

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