Москва, , 15:10 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский сообщил о новом приветствии членов партии, передает корреспондент ИА REGNUM 13 июля.

Владимир Жириновский Duma.gov.ru

«Отныне все члены ЛДПР будут встречать друг друга словом «Хабаровск!» — сказал Жириновский.

Он обратил внимание на то, что у многих партий есть флаг и герб, у некоторых есть гимн.

«У ЛДПР есть все эти атрибуты, и мы вводим четвертый — приветствие», — указал он.

Ранее губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был доставлен в Москву, ему предъявлено обвинение в организации убийств. В Хабаровске прошли акции и митинги в его поддержку.

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